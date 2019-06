Noranians, ayaw suportahan ang pelikula ni Nora Aunor kung kasama sina Tirso Cruz III at Christopher de Leon

GALIT NA GALIT ang mga supporters and fans ni Nora Aunor sa dating mister na si Christopher de Leon at sa misis nito na si Sandy Andolong at sa dating ka-loveteam na si Tirso Cruz III at asawa nito na si Lyn Ynchausti dahil sa video statement nila laban kay Nora na dinelete na sa YouTube.

Matagal na naganap ang insidente pero tahimik lang si Nora at maging ang mga fans niya.

Pero naalarma ang apat dahil sa “bashing” nila kay Nora na walang showbiz writer man lang ang sumulat o tumalakay sa ginawa ng apat sa aktres.

Medyo nakainom sina Boyet at Pip nang naka-on camera at ang isyu na pinagdidiskitahan nila ay ang supposed to be offer kay Nora for a film project with both actors.

Nakisawsaw din sa isyu ang mga misis nina Boyet at Pip na para sa nakararaming mga Noranians na galit na galit, hindi na daw dapat nakisawsaw ang dalawa sa kung ano man ang kinuda ng dalawang aktor.

“Kung hindi dahil kay Nora, walang Tirso ang showbiz. Ang dating asawa niya, kung hindi dahil kay Ate Guy na isinama niya sa pelikulang Banaue ay hindi magkakaroon ng break sa showbiz,” kuwento ni Ricky Mendoza sa amin na isang solid Noranian.

Ngayon lang nag-react ang mga Noranians. Ibo-boykot din nila ang mga pelikula ng dalawang aktor kung sakali.

Ngayon na buhay na buhay na naman ang showbiz career ng aktres, ngayon pa na magsisimula na siya mag-shooting (July or August) para sa pelikulang “Ninang Corazon” na isusulat at ididirek ng journalist and commentator na si Arlyn Dela Cruz, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga fans niya sa sinapit ng idol nila sa bashing ng apat.

Para sa mga supporters at fans ni Nora, pa panigurado na tuloy na tuloy na ang muling pag-arte ng aktres para sa pelikula na ila-line produce entertainment columnist na si Fernan de Guzman aka Miss F. of DZIQ (Radyo Inquirer) na nagsisimula na mag-casting.

Last week ay pumirma na si Nora at nakapag-down payment na sa aktres ang Black Pages Production at done-deal na ika nga ang film project na susubukan na maisali sa Metro Manila Film Festival 2019 at mapili.

Bukod sa pelikulang Ninang Corazon, naka-hanging pa ang isa pang offer Nora para sa proyektong idi-direk ni Joel Lamangan at isusulat ni Eric Ramos na kung tama kami ay may tentative title na “Isang Pang Bahaghari” na ipo-produce ng film outfit ni Harlene Bautista na as of this writing ay hinihintay pa ang kumpirmasyon.

Balita namin, sa pelikulang ito ay makakasama ng aktres ang dating asawa na si Boyet at ka-loveteam na si Pip?

“Kung ako kay Ate Guy, huwag na niya tanggapin kung ang dalawa ang makakasama niya. Tahimik lang si Ate Guy pero nainsulto siya,” dagdag pa ni Ricky sa pahayag.

Reyted K

By RK Villacorta