NORA AUNOR, NAGBAGO NA!

IBA NA RAW si Nora Aunor ayon sa kuwento ng isang production insider ng seryeng Onanay ng Kapuso Network kung saan sensational ang pagsikat ng isang midget na si Jo Berry na ang isang pangkaraniwang nilalang ay bigla sumikat sa kauna-unahan niyang pag-arte sa serye.

Wala nang tsismis na sakit sa ulo ang aktres tuwing may taping o trabaho ito. Kung dati’ rati’y palagi may aberya sa trabaho ni Guy na siyang inaangal ng mga nasa produksyon, this time, maaga dumarating sa set ng taping ang aktres.

Ang cut-off ng trabaho ni Nora ay 6:00pm na bago dumating ang takdang oras ay nagsisimula na magligpit ng kanyang gamit sa set para makauwi on time.

Cooperative na si Nora. Kung dati’y may mga kuwento tungkol sa mga biglaang pag-alis niya sa set para pumunta kung saan man na wala sa schedules tulad ng kanilang lunch or dinner break, ngayon ay wala nang ganung mga “nega” na balita tungkol kay Guy.

Sa katunayan, isa sa hindi nagbago sa aktres ay ang pakikisama niya sa mga maliliit na mga manggagawa sa kanyang trabaho.

The fact na kaliwaan (pay after shoot or taping) ang deal ng aktres with GMA-Kapuso Netwok, pagkatanggap niya ng kanyagn talent fee na P150K, palagi ay may pakimkim siya sa mga trabahor sa set.

“Nag-iiwan siya ng pang-merienda sa kanila na five thousand pesos. Pati nga ang mga co-stars niyan na mga baguhan, inaabutan din niya ng pera. Nakakatuwa si Mama Guy,” kuwento ng source namin.

Reyted K

By RK Villacorta