Nora Aunor, bininyagan ng grupong ‘Ang Dating Daan’

SAKAY KAMI ng taxi patungong isang mall malapit sa tinitirahan namin. ‘Di ko alam na member pala ng grupong Ang Dating Daan na pinamumunuan ni Eli Soriano (na based pala sa Brazil) ang driver until makilala ko ang boses na nagsasalita sa radio at nangangaral.

Kuwento ko sa driver na ang pamangkin ni Eli na si Daniel Razon (tawag nila ay si Kuya Daniel) ay nakasama ko dati in the 80’s sa nagiisang showbiz oriented radio station na DWST na an letters na ST stands for Showbiz Tsismis (yes, sakay kami sa pink-fushia car service namin). Anchor DJ namin si Kuya Daniel noon at isa naman ako sa mga reporter ng ST kasama sina Kuya Ronnie Carassco, Morly Alinio, Gory Rula, Ogie Diaz kasama ng ibang mga entertainment press noong dekadong yun.

Kay Kuya Driver ko nalaman na almost two months ago ay bininyagan na pala si Nora Aunor bilang kasapi ng Ang Dating Daan sa kanilang HQ sa Apalit, Pampanga (kung saan doon nagsimula ang samahan nila).

Ayon sa kuwento ng Ang Dating Daan member cum taxi driver sa amin na during special events, si Nora ay dumadalo sa kanila. “Sinusuportahan namin siya dahil kapatid namin si Nora sa pa nanampalataya,” kuwento nito sa amin.

Ngayon na malapit na mawala sa ere ang Onanay na regular show ng aktres sa GMA Kapuso Network, kampante si Nora dahil supportive naman diumano ang grupo na sinalihan niya sa kanya lalo na sa kanyang mga personal needs. Yun na!

Reyted K

By RK Villacorta