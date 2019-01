NO PRESSURE: Enchong Dee, masaya at kuntento sa buhay single

MALALA pala ang pagkalason ng katawan ni Enchong Dee sa dikya recently nang mag-roadtrip siya sa Mariveles.

Pangalawang pagkakataon ito na-DIKYA siya. Una was in Palawan ng mga maliliit na jellyfish. “Pero itong nangyari sa akin sa Mariveles, hindi ko nakita. Pero noong gabi, nangati na ako at naglabasan na ang mga pantal sa buong katawa ko,” sabi ng aktor sa amin nang makausap naming siya sa grand media conference ng Elise na romantic movie nila ni Janine Gutierrez na mula sa Regal Films.

Noong una, may nagsuggest sa kanya na pumunta na sa ospital para makasigurado siya pero he decided na huwag na at ang init sa loob ng kanyang katawan at pangangati sa latay ng dikya (specially sa kanyang torso) ay tiniis nalang niya.

“That evening kamot ako ng kamot. Sobrang kati. May nag-suggest nga sa akin na hugasan ko daw ng morning pee ko pero di ko ginawa,” natatawang kuwento ni Enchong sa amin.

Sa pelikulang Elise ni Direk Joel Ferrer, he plays the guy na hindi maka-move-on sa first love niya na si Janine noong bata pa sila.

Nang kamustahin namin siya tugkol sa current status ng lovelife niya, sagot ng binata ay ”ZERO” pa rin.

Mula nang maghiwalay sila ng dating girlfriend na si Samantha Lewis na isang model, tila wala na naging lovelife si Enchong at nag-concentrate na lang sa kanyang trabaho at pagiging “Always Single, Available and Unattached”.

Sabi niya: “Being single is okey with me. No need na magpaalam sa partner mo when you want to travel or do something na gusto mo anytime, all the time. Pero darating din tayo dyan sa lovelife.” kuwento niya.

Reyted K

By RK Villacorta