NO CONFIRMATION NEEDED: Vice Ganda at Ion Perez, sila na nga talaga!

BONGGA kung boyfie ka ni Vice Ganda like Ion Perez dahil nasusuklian ng unkaboggable box-office superstar ang pagmamahal na tunay at wagas ng sexy hunk ang “something” na meron na namamagitan sa kanilang dalawa.

Kaya nga sa recent US-Canada Tour ni Vice, hindi syempre mawawala sa casting ng mga shows ang “boyfriend” na napapanood natin regularly sa noontime show na It’s Showtime.

Mukhang mabait naman si Ion at hindi ikinahihiya ang komedyante di tulad ng mga “past” relationships niya na hindi makapaglantad.

After the show last Sunday, kasama ang nanay ni Vice na si Nanay Rosario, Ion at Jackque “Ate Girl” Gonzaga and his staff, nag-tour sila sa Calgary at isa na nga rito sa Banff kung saan nag-Gondolla ride sila sa ere para ma-appreciate ang kagandahan ng kabundukan na isa sa mga tourist destinations sa Province ng Calgary.

Habang lumalaon, nagiging open na ang komedyante sa personal closeness nila ni Ion na hindi naman itinatanggi ng love ng komedyante.

Happy kami for Vice. Open si Ion sa “something” na meron sila na as of this writing ay hindi pa rin inaamin ng diretsahan ni Vice kung ano ang estado nila.

Pero sa ikinikilos ng komedyante, no verbal confirmation needed. Basta, stay happy. Yun ang mahalaga.

Reyted K

By RK Villacorta