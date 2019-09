No. 1 wedding band ng ’Pinas na 3rd Avenue sasabak sa first major concert

KUNG kani-kaninong weddings na ang nakantahan ng 3rd Avenue pero hindi pa sila kailanman nagkaroon ng major concert. Sila ang wedding band sa kasal nina Carmina Villarroel at Zoren Legaspi, Ai-Ai delas Alas at Gerald Sibayan, Heart Evangelista at Chiz Escudero, Rufa Mae Quinto, Alfred Vargas at marami pang iba.

Sa Website na Wedding Vows ay nasa number one sa listahan ang 3rd Avenue bilang pinaka-in demand at sikat na wedding band sa Pilipinas.

“Ang goals talaga ng 3rd Avenue sa weddings is we want to make each performance a concert experience. Kasi nga, we want to veer away with the usual na kakanta lang, walang rapport, we treat it as a musical experience talaga for the guest,” wika ng isa sa vocalist ng grupo na si Paolo Ledesma.

Bilang selebrasyon ng kanilang 15th year sa music industry ay magkakaroon ng first major oncert ang banda titled “3rd Avenue’s 3XV.” Gaganapin ito sa Music Museum on September 26.

“This is the first. We’ve done a lot na kami yung band. Kasi we are the band of Morisette (Amon), Jessica (Sanchez) and Jake (Zyrus). It has been a dream eversince, kaya lang, siyempre, hindi naman kami rin mainstream talaga so merong mga hesitations.

“Takot kami to stage our own concert. So feeling namin it’s about time na mag-stage kami ng sarili talaga naming concert para ma-fulfill naman yung pangarap din namin and tamang-tama kasi we are celebrating din our 15th year,” pahayag pa ni Paolo.

Ano ba ang dapat i-expect ng audience sa kanilang concert?

Sagot ni Paolo, “Yung concert is going to be a musical journey. We will take you from weddings hanggang don sa mga songs na hindi namin nakakanta sa weddings. So, siyempre, sa weddings tayo magsisimula, pero as it progresses, magagawa rin namin yung iba naming hindi nagagawa.”

Special guests ng 3rd Avenue sa concert sina Morisette at Jake Zyrus.

3rd Avenue’s 3XV concert is presented by TalentWorld and RankOne Productions. For tickets, please call Music Museum at 7210635 or 7216726) or visit www.ticketworld.com.ph

La Boka

by Leo Bukas