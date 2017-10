NILILINK KAY MARC ABAYA: “Saan ‘yan? Busy ako. Walang ganun. Anong kinalaman sa movie?” – Alessandra de Rossi

OPEN si Marc Abaya na magkuwento kapag naitatanong sa kanya ang sinasabing rumored girlfriend niya na si Alessandra de Rossi.

Naikuwento minsan ng musikero ang tungkol sa kanila ng aktres kung ano man meron sila na naumpisahan nila.

Nagsimula ang pagiging malapit nila ni Alex nang magkasama silang dalawa sa isang serye ng GMA Kapuso Network noon na ang pagbubuo ng isang kanta na isinulat ng aktres ay kinanta naman ni Marc na punum-puno ng emosyon. Ang awitin na pinagsaluhan nila buuin ay ang “Swept Away”.

Fast forward. Sa grand launch ng pelikulang 12 na first material ni Alex as a scriptwriter na dinirek ni Dondon Santos at produced ng Viva Films ay hindi nakalimutan ng press na itanong kay Alessandra kung kumusta na sila ng musikero.

Pero todo iwas ang aktres na mapagusapan ang tungkol sa “pag-iibigan”nila ni Marc. Ayaw ni Alex pagusapan ang “lovelife” niya.

Pahayag ni Alessandra sa media na umuurirat sa kanya: “”Hindi ko type na pinag-uusapan ako, tinatanong ako about my personal life na may naka-on na recorder.

“Kasi, sumasagot naman ako kapag naka-off, e. Hahaha! Alam nyo yun? Kasi, hindi ko feel yung nalalaman ng tao yung buhay ko, na hindi naman kami close.

“Yung ganun, hindi ako ganun,” napapangiting sabi niya na naiintindihan naman ng press.

Si Alessandra ay very private sa kanyang lovelife lalo na sa kanyang personal life ever since.

Pagpapakilala niya ng tutuong sarili ay iba sa ibang mga showbiz personalities.

“Yung tungkol sa buhay ko, ayokong pinag-uusapan yun ng ibang tao na hindi ako mismo kilala at wala ako dun para, hindi ko ma-defend ang sarili ko.

“Puwede kong sabihin na, ‘Hindi kasi ‘yan ang point, hindi mo lang na-gets,” dahilan kung bakit iwas siya na ma-misinterpret ng publiko o ng mga tao na hindi siya tunay na kilala.

Pero paga-assure niya sa press na nagtatanong kung in love ba siya ngayon, say lang ng aktres: “I’m always in love, you know me.”

Tanong ng isang reporter sa aktres kung sila na ni Marc?

Napatawa lang si Alessandra sabay sabi na may lambing: “Saan ‘yan? Busy ako. Walang ganun. Anong kinalaman sa movie?”

Yun na!

Reyted K

By RK Villacorta