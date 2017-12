NILAIT-LAIT NG MGA INGGITERA: Andrea Torres, pinatulan ang basher na pilit siyang ikinukumpara kay Marian Rivera!

HALOS ISANG BUWAN nang nag-goodbye sa ere ang Alyas Robin Hood Season 2, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin maka-move on ang mga taong may inggit sa kagandahan at alindog ni Andrea Torres.

Simula nang lumabas ang tsikang nagselos diumano si Marian Rivera sa mga maiiinit na eksena ng kanyang mister na si Dingdong Dantes sa kanyang leading lady na si Andrea Torres early this year ay naging target na ng mga bashers at trolls ang sexy actress.

Kung ano ang dinanas nina Bela Padilla, Sam Pinto at Heart Evangelista noon ay dinanas this year ng tinatawag na “little sister” ni Marian noon na si Andrea Torres. May nagsasabi pa nga na ito raw ang dahilan kung bakit nilayasan ni Andrea ang management team niya at lumipat na lamang sa GMA Artist Center.

Recently ay may online basher na tinawag na “retokada”, “malandi”, “feelingera” at “’di maganda”. In a very rare chance ay pinatulan ito ni Andrea Torres at sinabing wala itong pakialam.

Sumosobra naman na kasi talaga ang mga negatrons sa internet na walang ginawa kundi manira ng kapwa para lang iangat ang mga idol nila.

Siguradong marami ang na-insecure kay Andrea dahil talaga namang napaka-hot ng mga eksena nila ni Dingdong Dantes sa kanilang programa. Nangangamoy sequel pa nga at may mga fans na nagwiwish n asana ay bigyan ng pelikula ang dalawa.

Blessed ang aktres dahil kasali ito sa MMFF 2017 entry na “Meant to Beh”, kung saan siya ay malilink sa karakter ni Bossing Vic Sotto at pagseselosan naman ni Dawn Zulueta.