NILAGLAG SA LOVETEAM NILA NI JANELLA: Marlo Mortel, naka-move on na!

NANGHIHINAYANG KAMI sa love team nina Marlo Mortel at Janella Salvador.

Sa katunayan, malakas ang fanbase ng MarNella kung saan sa telebisyon at pelikula ay nag-click ang tambalan nila.

Sa pakikipagusap namin sa binata noong presscon ng pelikulang “Fallback” , hinayang na hinayang ang binata sa nangyari sa kanilang loveteam ni Janella.

Ang lakas na nila ni Janella na nagsimula sa seryeng “Be Careful with My Heart” na reason kung bakit inayudahan ng Kapamilya Network ang tambalan ng dalawa na sinundan pa ng isang serye na “Oh My G!” na patunay lang na may presence sa telebisyon ang MarNella.

As the other half ng tandem nila ni Janella ay nanghihinayang si Marlo at masama ang loob sa nangyari sa kanilang loveteam.

Kuwento ni Marlo: “Na-hurt talaga ako, kasi I did my best. Pinatunayan ko naman na may kaya rin ako as a leading man. Pero mas naging driven ako.

“Hindi ako papayag na maisantabi ako dahil alam kong may talent ako.Kailangan kong gawin rin ito para sa family ko,” pagkukuwento niya.

Nang i-itsa pwera siya as loveteam partner ni Janella at ipinareha ang dalaga kay Elmo Magalona nang lumipat ito from GMA Kapuso Network para maging isang Kapamilya Star ay nag-move-on na si Marlo.

Pero happy na rin si Marlo na kahit inihiwalay na siya kay Janella ay naging maganda ang career niya.

“Happy na rin ako sa kanya (Janella) kung ano man o nasaan man siya ngayon sa career niya. Hindi man kami nagkakasama sa mga projects ngayon, masaya ako dahil masaya siya.”

Pero panigurado ni Marlon na friends pa rin sila ni Janella kahit hindi na sila magka-loveteam.

Kuwento ng binata na dati-rati’ý regular textmates sila, but this time ay hindi na.

“Bihira na kami mag-text sa isa’t isa, unlike before. Viber minsan, pero hindi na.

Pero kapag nagkita naman kami, walang nabago. Yung relationship naman na na-build namin, pareho pa din.”

Showing na simula yesterday (Nov. 15) ang latest movie ni Marlo na Fallback kasama sina Rhian Ramos at Zanjoe Marudo.

Reyted K

By RK Villacorta