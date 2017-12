NGAYONG SOLO-SOLO NA: Alden Richards at Maine Mendoza, makaka-survive kaya?

GUSTO KO ang ginawa ni Maine Mendoza. Siya ang babae na may balls.

Sa open letter niya sa mga fans ng AlDub, siya lang at wala nang iba pa sa mga artista sa kanyang liga na may ganyang tapang para sabihin sa publiko ang katotohanan na ang iniilusyon ng mga fans na meron silang “something” sila ni Alden Richards ay binasag niya. Kumbaga, “The Truth Shall Prevail” at all cost.

Wala nang kiyeme. Wala nang “ungguyan”. Kumbaga, tama na, sobra na. Tutulan na.

Ang mga Pinoy Fan kasi ilusyunado na kung ano ang nakikita nila on screen sa idol nila, ang gusto nila ay dapat ganun din ang mangyari in real life sa mga idols nila na magka-loveteam. Gusto nila, ang mga loveteam na binuo nila ay maitawid in real life na hindi naman pu-pwede dahil iba ang dikta ng pang-showbiz lang at ang bulong ng mga tunay na nararamdaman at napupusuan nila.

As of this writing, sinasabi na suspended daw ang dalaga sa noontime show na Eat Bulaga for reasons na nakasira sa “sales” ng noontime show sa pagbasag ni Maine sa ilusyong “relasyon” nila ni Alden gayong wala naman talaga since from the start.

Sa panahon na madami ang kinita ang AlDub mula nang mag-click ang on screen partnership nina Maine at Alden na sinakyan ng mga tagahanga nila na nagpayaman lalo kay Maine at nag-akyat ng malaking kita sa career ng binata, siguro, ito na ang tamang panahon na mapatunayan nila na for a change ay magkanya-kanya na muna sila.

Si Maine, without showbiz, deadma at hindi naman paga-artista talaga ang hilig at sinakyan lang niya ang clamor ng fans. Si Alden naman, mukhang keri na rin niya mag-solo bilang artista (kahit may kakulangan pa rin pagdating sa level ng acting na pwede na bigyan ng 75% with his performance sa buhay ni Boni Ilagan). Panahon na para patunayan nila sa sarili nila na they can exist kahit hiwalay na sila sa isa’t isa.

I want Alden to succeed sa patutunayan niya sa sarili na keri na niya mag-level up without Maine.

Ang dalaga naman, dahil deadma at habang isinusulat namin ito ay on vacay somewhere, mas exciting ang mga susunod na mga kabanata sa karir nina Maine at Alden separately.

Reyted K

By RK Villacorta