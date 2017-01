New Year’s message ni Vice Ganda sa ina, marami ang na-touch

Sa paglabas ng item na ito, nandito na marahil si Vice Ganda sa bansa galing Paris, France mula sa kanyang holiday vacation kasama ang ina, mga kapatid, at mga pamangkin. Naka-schedule ang dating nila ng 10 pm last night.

Naikuwento sa amin ni Jan Bariuad, “Gay Friday” ng komedyante, ang schedule ng pagbabalik ng “Pambansang Beki”.

Sa Tuesday (January 3) talaga ang dating nila,” sabi ni Jan sa amin.

Sa Paris, nag-celebrate ng New Year ang buong pamilya ni Vice, pero nag-side trip sila sa Rome as requested ng ina ni Vice. Mga 2 nights din sila sa Roma then balik agad ng Paris kung saan doon sila nag-celebrate ng New Year’s Eve.”

Sa Paris, wala raw fireworks, ayon sa kuwento ni Jan na impormasyon naman ni Vice na ipinarating sa kanila rito sa Manila.

‘Yong Eiffel Tower lights lang daw ang nagpaandar na siyang inabangan ng mga naroroon, na sa kanyang IG account, nag-pose pa si Vice kasama ang ina na si Nanay Rose with the famous tower na inilawan.

Touching ang mensahe ni Vice sa kanyang IG sa photo posting niya with the Eiffel Tower in the background.

Sa special message ni Vice sa kanyang IG sa photo na ipinost niya kasama ang ina, aniya: “Kahit buong mundo ay di ko na mapatawa mapangiti lang kita sapat na. Kahit na bitawan ako ng mundo basta hawak lang kita sapat na. Pandirihan man ako ng mundo yakapin mo lang ako sapat na. Sabi nila wala daw lalaking magmamahal sakin. Anu naman! E ikaw lang sapat na. Nanay kita e. Sabi nila. Ikaw ang mundong pinili ko, Ikaw lang sapat na. Sayo pa lang buo na ang Bagong Taon ko. Kasi mahal na mahal kita. At ikaw lang sapat na.”

Marami ang na-touch sa New Year’s message ng komedyante, na as of this writing ay mayroon nang mahigit 120 thousand likes at 1,096 comments.

Sa pagbabalik ni Vice, back to “It’s Showtime” siya para makasama ang kanyang fans and supporters.

Reyted K

By RK VillaCorta