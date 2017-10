THE NEW HORROR QUEEN: Kim Chiu, ayaw agawin ang korona kay Kris Aquino!

AYAW i-claim ni Kim Chiu na siya na ang bagong Horror Queen dahil sa kanyang mga super box-office hits na pelikula na‘horror or katatakutan” ang genre.

Ngayon, sa direksyon ni Chito Rono, si Kim ay muling magpapatili sa moviegoers sa kakaibang horror movie niya na “Ghost Bride” na mapapanood na simula November 1 (sa mismong araw ng mga patay) na ewan ko kung nagkataon lang o baka naman ito talaga ang schedule ng showing ng pelikula niya with co-stars na sina Alice Dixon, Christian Bables at Matteo Guidicelli.

Kung maaalala pa, si Kim ay naka-ilang horror movies na rin.

Yong sa kanila ni Vilma Santos (also directed by Chito) na “The Healing” kung saan naloka ang mga Kim Chiu fans dahil as in nagpa- Linda Blair (of The Exorcist) ang eksena niya kung saan nag-360 degrees na ikot ang ulo niya sa isang eksena.

Sa Shake, Rattle and Roll X; sila ni Gerald Anderson naman magkasama sa episode na “Plot”.

Si Kim na daw ang bagong pamalit kay Kris Aquino pero ayaw agawin ng dalaga sa kanyang Ate Kris ang korona sa pagiging “Queen of Horror Movies”.

Kuwento niya: “Siguro iba si Ate Kris. Siya talaga is really the horror queen by Direk Chito. Iba yun. Tsaka siyempre ako, iba din,” paliwanag niya.

Imbis na sakyan ang pangi-intriga sa kanyang tungkol sa naturang title: “Siguro I’m just very thankful and honored na mabigyan ako ng ganito kalaking pelikula. Na pinagkatiwala nila sa akin ito lalo na si Direk at ang buong Star Cinema at lahat ng tao na bumubuo sa Ghost Bride.”

Sa katunyan nangako si Tetay sa kanya na dadalo ito sa preem night ng pelikula niya.

Reyted K

By RK Villacorta