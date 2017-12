NEVER NOT LOVE YOU: Unang silip sa bagong pelikula nina Nadine Lustre at James Reid

MATAGAL-TAGAL na rin ang hinintay ng mga solid JaDine fans na magkaroon muli ng pelikula ang iniidolo nilang sina James Reid at Nadine Lustre. Absent sila sa big screen ngayong 2017, pero babawi ang real-life sweethearts next year dahil sila ang bida sa bagong Antoinette Jadaone film na “Never Not Love You”.

Wala pa kaming nakakalap na bonggang impormasyon sa istorya ng JaDine film, pero may nakapagsabi sa amin na ito ay tungkol sa “reckless love”.

James is Gio while Nadine is Joanne. Mukhang ginawang rakista na maraming tattoo rito si James at mukhang maiimpluwensyahan ng lalaki ang babae na mag-let loose sa nararamdaman nito.

Ibang-iba ang dating ng pelikula compared sa past movies ng dalawa. Masasabi natin na level up na nga ang JaDine at hindi na talaga pang-teenager ang tema ng kanilang mga proyekto.

Feeling namin, ito ang magiging pambawi nina James at Nadine dahil hindi raw kumita ang huling pelikulang ginawa nila na “This Time”. Knowing na naging successful ang huling movie ni Antoinette Jadaone na “Love You to the Stars and Back” na pinagbidahan nina Joshua Garcia at Julia Barretto months ago, yakang-yaka niya na muling ibalik ang box-office momentum ng JaDine. Ito kaya ang Valentine’s Day 2018 offering ng Viva Films? Abangan!