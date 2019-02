NAUWI SA WALA: Mark Herras at Winwyn Marquez, hiwalay na!

Mark Herras and Winwyn Marquez

KAHIT PALA ang mga showbiz couples na lagi natin nakikita sa social media na sweet-sweetan at para bang kasal na lang ang kulang sa sobrang palaging magkadikit ay nasa bingit pa rin ng hiwalayan.



Ang latest na celebrity couple na kumpirmadong hiwalay na ay ang mga Kapuso homegrown artists na sina Mark Herras at Winwyn Marquez.



Ito ay awkwardly kinconfirm ni Winwyn during the press conference of her new movie with Enzo Pineda na ‘Time and Again’ na showing na this coming February 20 sa mga sinehan.



Mutual daw ang desisyon ng dalawa na maghiwalay na dahil sa work. Isa itong rason na parang very safe for us dahil unang-una, isang TV show lang naman ang ikinaka-busy ni Mark. May pelikula man si Winwyn ngayon ay wala naman siyang teleserye. Kung gustuhin nila ay they can make time for each other no matter what.



Napapaisip tuloy kami: May malalim pa ba na dahil na ayaw lang i-elaborate for now ni Winwyn o pampaingay lang ito dahil sa kanyang upcoming film? Baka kailangan din talaga na umingay lalo pa’t this year ay ang LizQuen movie pa lang ang certified box-office hit, huh!