Nash Aguas, inaming nakahinga sa ‘Class of 2018’ pagkatapos ma-stress sa ‘The Good Son’

MAITUTURING ni Nash Aguas na ang T-Rex film na Class of 2018 ay isang “breather” pagkatapos niyang gawin ang award-winning primetime series na The Good Son ng ABS-CBN.

“Actually, hinga ito from The Good Son. Sobrang bigat nung The Good Son, eh, kumbaga, kailangang magbanlaw, so feeling ko, ito yung banlaw.

“Kasi ito, masaya siyang gawin kaya nag-i-enjoy ako. Hindi naman sa hindi masayang gawin yung The Good Son, pero stressful siyang gawin,” deskripsyon ni Nash sa bagong film project na showing na on Nov. 7.

Sa interbyu namin kay Nash ay inamin na rin ng binata ang totoong status ng love life niya ngayon. Totoo raw na girlfriend na niya si Mika dela Cruz na kapatid ni Angelika.

Crush na rin daw niya si Mika at nagkita lang ulit sila sa reunion ng Goin’ Bulilit na pinagsimula ng magandang relasyon.

“Opo. Sinagot na rin ako sa wakas,” kinikilig niyang pag-amin. “Sinagot niya ako nung October 20.”

One year din daw niyang niligawan ang kapatid ni Angelika dela Cruz.

Hindi kaya dahil kay Mika kaya hindi nagtagal ang relasyon nila ni Alexa Ilacad?

“Hindi ko rin alam that time na gusto ko pa si Mika. Kumbaga, parang na-realize ko lang ulit nung nakita ko lang siya. Kasi feeling ko, pag kami ni Mika, imposible na ulit kaming magkita, eh, so parang wala na talaga,” sambit niya.

Hindi ba mahirap na ang girlfriend niya ay nasa kabilang TV network?

“Yon nga ang nakakatuwa, kasi wala hong problema. Tapos nagagawan at nagagawan ng paraan,” sabi pa ng binata.

Samantala, kasama ni Nash sa Class of 2018 sina Sharlene San Pedro, Kristel Fulgar, Kiray Celis, CJ Navato, Johnvic de Guzman at marami pang iba. Palabas na ang pelikula sa Nov. 7.

La Boka

by Leo Bukas