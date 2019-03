NANGANAK NA! Coraleen Waddell, ipinasilip ang baby girl + Sexy Post-Pregnancy Body!

ba ang ex-PBB Housemate/Model/YouTuber/Actress na si? Huli natin nabalitaan na ito ay nagdadalang-tao habang pinopromote ang pelikulang ‘Recipe for Love’ nila ni Christian Bables.

Nanganak na ang Fil-American actress with a cute little girl na ipinangalanan niyang Leila Celeste Waddell. Aminado ito na siya ay nasa post-partum stage after giving birth, but by watching her series of post-pregnancy videos, mukhang hiyang sa new mommy ang kanyang bagong role. Sa katunayan, ang sexy niya kahit wala pang one month simula nang siya’y ipinanganak.