Nanay ni Kathryn Bernardo, tiwala kay Daniel Padilla

Inamin sa amin noon ni Mommy Min, ang butihing ina ni Kathryn Bernardo, na may panahon noon na talagang dinedma niya si Daniel Padilla, lalo na nu’ng kasagsagan ng isyu ng actor at ni Jasmine Curtis Smith.

Pero siyempre, long time ago na ‘yon and that’s a part of growing up lalo na sa part ni Daniel. Almost a year din daw halos na hindi niya kinikibo ang binata.

Pero ang maganda, nakita ni Mommy Min ang pagtitiyaga ni Daniel at ang sincerity nito. Sinuyo raw talaga siya ng binata at hindi talaga nilubayan.

Ipinakita rin daw ni Daniel kung paano nito alagaan si Kathryn hanggang dumating ang time na kinibo na rin niya si Daniel. Sobrang naging masaya raw si Daniel nu’ng naging okey na ulit sila ni Mommy Min.

“Ang tiyaga ni Daniel. Kitang-kita ko yung perseverance niya at pinatunayan talaga niya na mabuti siyang tao,” sey pa ni Mommy Min.

Sa tagal na rin ng pinagsamahan nina Kathryn at Daniel, nakita ni Mommy Min na tunay na mapagkakatiwalaan naman ang anak ni Karla Estrada. Wala rin daw siyang duda sa katapatan ni Daniel sa anak.

Wala mang pormal na pag-amin mula kina Kathryn at Daniel ay kitang-kita naman sa ikinikilos nila kung ano ang estado ng kanilang relasyon ngayon. Kumbaga, action speaks louder than words at hindi na nila kailangang magsalita pa.

Samantala, may bagong seryeng gagawin sa Star Creatives ang KathNiel at ito ay ang “La Luna Sangre”. Bibida rin sila sa isang romcom movie ng Star Cinema na may working title na “When I Fall In Love”.

La Boka

by Leo Bukas