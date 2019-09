NALAGASAN NG MIYEMBRO: Clique V members, sinubok ang katatagan!

HINDI maiiwasang dumaraan sa pagsubok ang isang grupo na tulad ng all-male group na Clique V. Recently ay muling na-test ang katatagan ng grupo after mabawasan sila ng tatlong members.

Hindi na namin idedetalye kung ano ang naging dahilan ng pagkawala ng 3 members sa grupo. Ang importante, nananatili sa grupo ang ilan sa mga original members nila na nando’n na simula pa lang nung buuin ni Len Carillo ang grupo.

We’re happy that Marco, Sean, Karl remain loyal sa Clique V katulad ng new generation member na sina Kaizer, Daniel at Gelo.

Two of the members of Clique V na sina Gelo at Karl ay mga Starstruck Avengers at naghihintay na lang matapos ang artista search para malaman kung ano ang plano sa kanilang dalawa ng GMA-7. Umaasa ang dalawa na may magandang mangyayari sa showbiz career nila in the future.

As of now, pinagsasabay ni Gelo ang pag-aaral at pagiging miyembro ng Clique V. Busy naman sa training sa dancing and singing sina Karl and the rest of the guys. Si Marco naman ay sumasabak sa ilang acting auditions.

Madalas ding ma-invite ang grupo sa ilang charity works at feeding program ng komedyanteng si Diego. This is their way of paying back sa community. Bukod dito, abala rin ang Clique V sa mga campus tours.