NAKIPAGTAGPO KAY WHANG-OD SA KALINGA: May ibig sabihin ba ang arrow tattoo ni Maine Mendoza?

KAYA PALA absent si Paolo Ballesteros noong Huwebes sa announcement ng tatlong pelikula na kalahok sa FDCP’s 3rd Pista ng Pilipino Film Festival ay nasa Sagada siya para mag-vacay.

Yun pala si Paolo, kasama ni Maine Mendoza ay nasa “The Last Shangri-la” ang Sagada para mag-taping para sa Lenten Special ng Eat Bulaga.

Road trip sina Paolo at Maine na nae-joy ng dalawa ang magandang sceneries ng Cordillera.

Aside from Sagada, isa sa pinuntahan nila ay ang Barangay Buscalan sa Tinglayan sa lalawigan ng Kalinga ng mga members ng Butbut Tribe na noon ay kilalang mga headhunters kung saan ang kilalang tattoo artist na si Apo Whang-od ay nakaharap ng dalawa,

Di ko lang batid kung kasama ang “mambabatok” sa eksena ng dalawa sa Holy Week episode ng noontime show ng Kapuso Network.

Sa IG posting ni Maine, all smile sila ng celebrity tattoo artist.

Sa hindi nakakaalam, si Maine ay mayroong arrow design tattoo sa kanyang arm. Hindi ko lang naitanong sa EB insider namin kung nagpa-tattoo siya kay Whang-od.

Kailan kaya nagpa-tattoo si Maine? Is it before nang magkakilala sila ni Arjo Atayde or noong sila na ni Arjo?

Yesterday, Monday ay ipinagpatuloy nina Maine ang taping sa beach naman kung saan kasama nila si Ruby Rodriguez.

Reyted K

By RK Villacorta