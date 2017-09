Tambalang Gerald Anderson at Arci Munoz, wala nang spark

MONTHS AGO, nagkaroon ng tsikang baka ipapasok si Arci Munoz sa teleseryeng “Ikaw Lang Ang Iibigin” bilang panggulo sa tambalang Kim Chiu at Gerald Anderson. Lumabas ang haka-haka pagkatapos ipalabas ang sophomore movie ng GArci (Gerald-Arci) na Can We Still Be Friends. Hindi man ito kasing successful ng una nilang movie ni Always Be My Maybe, litaw na litaw naman ang chemistry nila lalo na sa romantic scenes.

Sa loob lang ng ilang buwan ay nag-iba na ang ihip ng hangin.

Kamakailan lang ay pumasok na ang karakter ni Arci Munoz bilang Alex, ang bagong babaeng magkakandarapa at aasa sa pagmamahal ni Gabriel (Gerald Anderson).

Sa teaser preview ng character ni Alex ay pinakitang madedevelop ang dalawa at may mga pakilig moments na sila. Alam niyo na siguro ang dahilan at hindi na namin kailangang i-pinpoint pa, pero sadly ay nabawasan or halos completely washed out na ang kilig at init ng tambalan ng dalawa na pinaranas nila sa atin sa pelikula.

Mas marami pa tuloy ngayon ang naglu-look forward sa pagpasok ni JC Santos, na madedevelop naman sa karakter ni Kim Chiu.

Let’s just wait and see na lang kung sa paglaon ay magbalik ang “GARCI” magic. Hello, Garci?