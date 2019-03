NAKABALIK NA LAST NIGHT FROM TAIWAN: Arjo Atayde at Maine Mendoza, tuloy ang saya sa pag-ibig!

HABANG isinusulat namin ito ay nakabalik na from Taiwan ang magsing-irog na sina Arjo Atayde at Maine Mendoza last night.

Sa Taiwan, pagdating na pagdating nil ay nag-food trip na kaagad ang dalawa. Sa IG story ni Arjo last weekend ay nagpost siya ng isang shabu-shabu dish na kinain nila at photo ng resto.

Sa Birthday vacation ni Maine and at the same time ay celebration na rin ng “freedom” nilang dalawa sa pagiging sila na magmamahalan sa isa’t isa ay hindi talaga maiiwasan na maispatan pa rin sila ng mga kababayan nilang mga Pinoy na nagnanais na magpakuha sa kanila ng pictures.

Willing naman ang dalawa at pinagbigyan ang mga tagahanga at supporters nila. Sa katunayan, nagwish pa nga sila na sana ay mas tumibay pa ang pagsasama nilang dalawa at nagpalipad ng sky lantern sa isa sa sikat na tourist destination sa Taiwan.

From an online source, biniro pa nga raw sina ArMaine ng mga Pinoy fans nila na isa sa mga wish nila ay sila na ang magkatuluyan at si Arjo naman ay ang lady love niya na si Maine ang babaeng ihaharap niya sa altar in white gown na ang fans ang dalawa ay naghagikhikan na lang sa mga biro nila.

Sa nalalapit na kaarawan ng dad ni Arjo na si Papa Art Atayde, malamang sa hindi ay ipapakilala na rin ng aktor ang kanyang love na si Maine sa kanyang Atayde Family.

I’m sure, bukod kina Mom Sylvia Sanchez niya na very supportive sa kanyang panganay, isa sa magiging super happy sigurado si Mamita Pilar(Arjo’s paternal grandmother) na ma-meet in person ang minamahal ng kanyang apo.

Sa pagbabalik ng dalawa last night, maaga pa lang ay bumiyahe na si Arjo para sa taping niya at aasikasuhin naman ng aktor ang promo ng kanyang IWant series (his biggest break so far) na Bagman produced ng Dreamscape Entertainment na mapapanood na very soon online at ang kanyang lady love naman ay nagbalik-trabaho at nag-taping sa Laiya, Batangas for her sitcom with Bossing Vic.

Reyted K

By RK Villacorta