NAKA-MOVE ON NA: Erich Gonzales, may ipinalit na kay Daniel Matsunaga!

IBA ANG TAWA ni Erich Gonzales sa presscon ng pelikulang Siargao.

Sa nakakahawang giggle niya, alam mo naka-move on na ang aktres mula sa sakit na dulot ng hiwalayan nila ng dating boyfriend na si Daniel Matsunaga.

Kung si Daniel ay may girlfriend na sa katauhan ng isang international Polish model named Karolina Pisarek na love na love ng binata, si Erich naman ay nage-enjoy sa “getting to know” na estado nila ng binatang nagpapatibok sa puso niya ngayon na kapatid ng boyfie ni Claudia Barretto (younger sister of Julia).

Timing ang panimula ng shooting ng pelikulang Siargao para kay Erich na kasabay ng page-emote niya at pagdadalamhati sa break-up nila ni Daniel na until now ay wala pa rin nakakaalam sa tunay na dahilan ng hiwalayan ng dalawa ay nakayanan niya ang hampas ng malakas na surfing waves sa puso at buhay niya.

Mabuti na lang, while shooting the film directed by Paul Soriano, andyan si Jericho Rosales at Jasmine Curtis-Smith na co-stars ng aktres sa pelikula na nagko-console kay Erich noong panahon na yun kung saan ang pelikula ay isa sa mga official entry sa darating na MMFF 2017.

Hindi na tinalakay ang detalye ng pagiging happy ngayon ni Erich pero mababasa mo sa mga ikinikilos niya na si Daniel ay bahagi na lang ng kanyang nakaraan.

Ang Siargao, ayon kay Jericho ay isang advocacy film about the environment.

Reyted K

By RK Villacorta