NAISPATANG SWEET SA ISA’T ISA: Marco Gumabao, dahilan ng hiwalayan nina Elmo at Janella?

TILA WALA nang balikan ang tambalang Elmo Magalona at Janella Salvador.

After ng akusasyon ng dalaga na sinaktan siya ng boyfriend na si Elmo na naging viral online, until now, as of this writing ay tahimik pa rin ang kampo ni Elmo.

Wala tayong naririnig na depensa mula kay Elmo. Tahimik lang ang binata.

Sa kabila ng atake kay Elmo na woman beater siya, walang narinig na depensa mula sa kampo niya. Not a single word.

Sa show nila sa Canada na One Magical Night Canada 2018 Tour (huling project ng dalawa); sa mga photo posting na kuha habang nagpo-promote sina Elmo, Janella, Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, dedma na ang JaNella sa isa’t isa.

Kung dati-rati’y ang sweet nila sa isa’t isa kapag may kukuha ng pictures nila , dedmahan sila ngayon.

Sa mga activities nila sa Canada, magkahiwalay palagi ang dalawa.

Hindi natin alam kung sino ang umiiwas.

Sa ganang akin, tama lang ang ginagawa ni Elmo sa isyu na hindi siya nagsasalita.

Ngayon na naglalabasan ang viral video ang pakikipagtagpo ni Janella kay Marco Gumabao sa The Island Restobar sa Bonifacio Global City, Taguig City last October 26 after na mag-guest ang dalaga sa show ng dating ka-loveteam na si Marlo Mortel, parang lumalabas na kay bilis ng dalaga magpalit ng suot-suot na blouse.

May nagsabi sa amin na ang insidente na ito diumano ang dahilan para magawa ni Elmo ang akusasyon sa kanya ng dalaga.

Habang isinusulat namin ang item na ito, siguro naman dapat ipaliwanag ni Janella ang kaganapan na ito or kailangan na rin niya mag-public apology?

Reyted K

By RK Villacorta