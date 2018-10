NAIHAIN DIN: Pelikulang ‘Recipe for Love’ nina Christian Bables at Cora Waddell, ipapalabas na!

LAST YEAR pa lumabas ang teaser ng pelikulang ‘Recipe of Love’ kasabay ng promotion ng The Debutantes (Sue Ramirez) at Haunted Forest (Jane Oineza). Sa katunayan, marami-rami na rin pelikulang prinodyus ang Regal Films ngayong taon pero ngayon lang nila finally ipapalabas sa mga sinehan ang bagong obra ni Direk Jose Javier Reyes.

Light romantic comedy about a chef and a food blogger at ang challenges ng kanilang relasyon ang main theme ng Recipe of Love. Swak na swak ito sa mga foodies na romantic.

Bakit kaya nadelay ang paglabas ng pelikula? Sinadya ba muna nila na may big gap ang pagganap ni Christian Bables bilang Trisha sa ‘Die Beautiful’ para medyo mawala sa isipan ng mga moviegoers ang gay role nito at tingnan siya bilang isang bankable leading man? Nagduda ba sila sa kakayahan ng lead actress nito na si Cora Waddell?

May mga nagsabi na nadelay ang movie dahil inuna muna nila na ilabas ang Signal Rock ni Christian Bables with Chito Rono. As of writing naman ay nalaman namin na ikinasal noong August si Cora sa kanyang non-showbiz boyfriend at last month ay confirmed na ito’y preggy na sa kanyang first baby.

Dahil mahigit one year na rin tapos ang pelikula, nakakatuwa rin na ang isa sa supporting cast members na si Sophie Albert ay napapanood naman ngayon sa Pamilya Roces na kinaiinisan pero kinakakyutan din ng mga Kapuso viewers. Si Myrtle Sarrosa naman ay naging calendar girl ng isang brand ng alak at si Enrico Santos ay naging viral commercial model at ngayo’y napapanood sa Onanay ng GMA-7.

‘Recipe of Love’ will be shown in cinemas starting November 21. Dudumugin kaya ng madlang pipol ang bagong putaheng ito?