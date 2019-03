NAGSORRY AT UMAMIN: Maine Mendoza, kinumpirma ‘dating’ stage nila ni Arjo Atayde!

Maine Mendoza

NABULABOG ang gabi ng mga fans ni Maine Mendoza at ng AlDubnation dahil after a long time ay nagblog muli ang dalaga sa kanyang official site na http://www.mainemendoza.com.



Dahil talagang blessed ang dalaga sa kanyang showbiz career as she turns 24 years old this month, tinodo na rin ng Phenomenal Star ang kanyang pagpapakatotoo sa kanyang personal blog.



Muling ipinaalala ni Maine sa kanyang readers na noong November 2017 ay nilinaw na nito na magkaibigan lang talaga sila ni Alden Richards sa totoong buhay. Siguro ay sinubukan din nila na maging ‘real’ ang kanilang ‘reel’ tandem, pero ano ba naman ang magagawa natin kung hindi talaga swak, ‘di ba?!

At para matigil na ang mga intrigero tulad namin ay si Maine na mismo ang nagkumpirma na she is officially dating Arjo Atayde. Matagal-tagal na rin nagde-date ang dalawa pero the past three months lang naging intense ang tsika tungkol dito.





Naglabas na rin ng saloobin sa Maine tungkol sa disadvantages ng kasikatan na tinatamasa niya ngayon. Aware din siya na meron din siyang fans na ngayo’y mga bashers na dahil lang mas pinili nito na i-push ang tunay na tinitibok ng kanyang puso. Nabanggit din niya na marami na rin kaibigan at kapamilya in the past na nakatanggap ng masasakit na salita at bashing na hindi naman nila deserve. Ilan sa mga taong naapektuhan sa ganitong bashings from AlDub fans ay sina Jake Ejerito, Sef Cadayona, Juancho Trivino at ito na ngang si Arjo Atayde.





Now na out in the open na nga na ARDUB IS REAL, sana naman ay hayaan na lang natin si Maine na maging masaya. Tulad nang sinabi niya sa kanyang blog entry, hindi siya si YayaDub forever.



