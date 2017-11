NAGKABUKINGAN: Robin Padilla, may tampo kay Sharon Cuneta!

MADAMI ang mga excited sa pelikulang ‘Unexpectedly Yours’ at isa na ako. Almost 16 years na rin pala noong huli nagsama sa pelikula sina Sharon Cuneta at Robin Padilla.

Kung hindi pa naging personal choice ni Megastar si Binoe para makasama sa “Unexpectedly Yours” ay hindi pa magkakasama ang mag-“Kambal” tawag nina Shawie at Binoe sa isa’t isa.

Nang ma-confirm na may project sila ni Robin, tinanong si Sharon ni Miss Malou Santos kung sino ang gusto niyang maging leading man at walang aabug-abog, si Robin kaagad ang pinili niya.

Mag-BFF sina Sharon at Robin. Lingid sa kaalaman ng mga millennials naging sina Binoe at Shawie. In short, naging magkarelasyon as boyfriend-girlfriend sila noon.

At the grand media launch last Saturday, nakakatuwa ang pagiging bubbly ni Mega na game naman sinakyan ni Robin na as a true gentleman noon pa man, kahit sinong babae ay hindi tatanggi sa isang Robin Padilla

Sa katunayan ay may tampong pururot si Binoe kay Shawie na panakip-butas lang daw siya sa pelikula at si Gabby Concepcion daw ang dapat na makakasama nito na itinanggi naman ni Sharon.

Sa Wednesday, November 29 na ang showing ng pelikula ng dalawa kung saan kasama din mg magka-loveteam na sina Julia Barretto at Joshua Garcia sa direksyon ni Cathy Garcia-Molina.

Reyted K

By RK Villacorta