Nadine Lustre, susubukan na ang box-office draw as a solo star

Nadine Lustre





MARAMI na ang excited at naiintriga sa upcoming film ni Nadine Lustre entitled ‘Ulan‘. Para maiba naman, hindi ang usual real and reel ka-partner niya ang makakasama. Sa bagong pelikula ay sina AJ Muhlach, Marco Gumabao at Carlo Aquino ang kanyang makakasama.



Mula sa direksyon ng box-office director of 2018 na si Irene Villamor, tila isang coming-of-age romance story ito na hindi lang tatlo ang makakasalo ni Nadine kundi pati ang isang ‘tikbalang’.



Well, this is something new. Sa totoo lang, nakakaumay na rin ang mga pelikulang puro talkies at sad naman ang nagiging ending. Dito, may twist pa kung tao nga ba o tikbalang ang makakatuluyan ng ating bida hihi.



Sa teaser trailers and posters ng film ay lumalabas ang minahal namin na innocent charm ni Nadine. Sa dami ng controversies at pagmamature nito sa pamamagitan ng pagpost ng mga mapangahas ng photos in the past ay isa itong magandang proyekto to remind people why she became the darling of the masses.



Wala pang final date ang paglabas ng ‘Ulan’, pero narinig namin na sa March na ito planong isalang sa mga sinehan.