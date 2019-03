Nadine Lustre, pinasok na rin ang pagbebenta ng bikini!

KAMAKAILAN lang ay nagkaroon ng collaboration sa isang sikat na make-up brand si Nadine Lustre na ang final output ay ang Lustrous Make-Up Line. Recently din ay nilabas na nito ang much-awaited fragrance na ‘Luster’.



Guess what? The Multimedia Princess is unstoppable dahil pati ang pagbebenta ng bikini ay pinasok na niya!



Nadine Lustre is the first Filipina endorser of the global brand H&M. Sa collaboration nila ay may 40 swimwear designs under the project ‘Selected by Nadine’.



Bagay na bagay sa aktres ang kanyang bagong venture dahil certified beach lover itong si Nadine. Sa kanyang social media accounts ay pansin naman siguro na sa tuwing may break ang dalaga ay sa beach talaga siya napapadpad with her real-life boyfriend and onscreen ka-loveteam na si James Reid.



Sure kami na dadagsa ang mga fans ni Nadine sa H&M as soon as ma-launch officially ang #SelectedByNadine by mid-March. Sakto rin ito sa paglabas ng movie niya na ‘Ulan’ with Carlo Aquino and Marco Gumabao.