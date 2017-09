Nadine Lustre, obvious na ang panggagaya kay Kathryn Bernardo

PARANG NAGIGING obvious na ngayon na ginagaya talaga ni Nadine Lustre si Kathryn Bernardo.

Kasi naman, pinasok na rin ni Nadine ang recording. Meron na siyang single for her album yatang gagawin. Actually, nasa Internet na ang music video niya.

Nauna yatang mag-record itong si Kathryn. Kalat na kalat na nga ngayon ang kanyang Mr. DJ music video. Ang dami nang hits sa video niyang ito, patunay lang na ang dami talaga niyang fans.

Marami ang nakapupuna ng pagkakahawig physically nina Kathryn at Nadine. Obvious na magkamukha sila. And now, parang nag-level up ang comparison all because Nadine also went into singing.

Naku, tila tumitindi ang kompetisyon ng dalawa, ha?

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas