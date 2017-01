Nadine Lustre, ipinakilala na kay James Reid ang non-showbiz BF

Kung sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo ay na-develop ang feeling nila sa isa’t isa. Hindi sa kaso nina James Reid at Nadine Lustre, mag-sweetheart lang sila sa pelikula at telebisyon. Parang Bea Alonzo at John Lloyd Cruz, walang ligawang nangyari. Best of friends lang ang turingan nila sa isa’t isa. Pero sa pelikula at teleserye, akala mong magkarelasyon ang dalawa kaya bawat pelikula nila, super blockbuster.

May chemistry sina James at Nadine, kumikita ang bawat pelikula nila kaya patuloy ang pagbibigay ng Viva Films ng magagandang movie project sa kanila, maging ang ABS-CBN ng show. Honest sila sa mga fans, pareho nilang inamin na hanggang friendship lang ang puwede nilang ibigay. May boyfriend si Nadine Lustre at may ibang type na girl si James.

Naikuwento nga ni Nadine na may mga bonding moments sila ni James Reid. Ibinabahagi niya sa binata ang kanyang personal life, ganu’n din ang actor. Sinasabi raw ni James kung sino ang crush niya sa showbiz pati ‘yung ex-non-showbiz girlfriend nito. Iba raw kasi ‘yung feeling na may napagsasabihan ka, nakaluluwag sa dibdib na nai-release mo sa close friend mo.

Personal palang ipinakilala ni Nadine kay James ang present non-showbiz boyfriend nito. Okay naman sa actor, ayaw nitong mag-comment. Sabihan na lang daw siya kapag nakaproblema ang dalaga. Maganda ang samahan ng dalawa, pawang papuri ang madalas sabihin ni Nadine sa kanyang leading man. Napaka-gentleman ni James tuwing may kissing scene sila kaya okay lang sa actress kahit ilang romantic scene ang kunan sa kanila ni James.

“Komportable kasi ako sa kanya, walang malisya kahit madalas may kissing scene kami. Happy ako si James Ried ang naging ka-loveteam ko, gamay na namin ang isa’t isa. Maganda ang working relationship, madali naming nagagawa ‘yung eksenang gustong mangyari ng director,” say ni Nadine.

AYAW Paawat!

by Eddie Littlefield