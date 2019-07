Nadine Lustre, hindi nag-expect maging Darna

HINDI MAN napili bilang bagong Darna pero masaya pa rin ang Indak lead star na si Nadine Lustre na si Jane de Leon ang naging choice ng ABS-CBN management to play the iconic role.

“I’m really happy na si Jane ‘yung nakuha kasi I’ve seen her a couple of times before, common friends. So it’s nice na siya ‘yung bagong superhero nating lahat,” reaksyon ni Nadine sa ginanap na Indak presscon recently.

Nag-trending pa nga si Nadine matapos ang announcement ng new Darna dahil nga buong akala ng marami, especially her fans, ay siya ang kukunin for the role. Marami kasi ang naniniwala na dahil sa kanyang physical features bilang Pinay kaya nababagay sa kanya ang maging Darna.

“In the very beginning naman po like what I said, I was never expecting. And I didn’t audition din naman po. So, okay lang naman,” sambit niya.

Samantala, ang dance movie na Indak is her second film na hindi kasama si James Reid. This time ay si Sam Concepcion who is also from Viva ang kanyag leading man.

“It’s different naman po this time. Kasi hindi naman po palaging dapat magkasama kayong dalawa. It’s also a stepping stone na you know, you grew together and you grew apart. So, it’s nice rin na wala si James, kasi at least, I have my own,” wika pa niya.

Showing na ang Indak on August 7 mula sa direksyon ni Paul Basinilio and produced by Viva Films.