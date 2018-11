NA-FRIENDZONE: Sharlene San Pedro at Nash Aguas, magbestfriend lang kahit nakakakilig ang tambalan

SAYANG at hindi nagkatuluyan in real life ang magka-love team na sina Sharlene San Pedro at Nash Aguas na ngayon kung hindi kami nagkakamali ay first time magkasama sa pelikula as a “loveteam”.

Yes, sa youth-oriented suspense adventure movie na Class of 2018, sina Sharlene at Nash ang mga bida playing the roles of Ada and RJ respectively na mapapanood na simula bukas, Wednesday, November 7.

Hanggang telebisyon lang pala ang ending ng sana’y nasimulan na love team na hindi nauwi sa totoong pagmamahalan.

Inamin ng dalaga na bestfriend lang sila ni Nash kahit on screen, sa mga nakakapanood sa kanila, iisipin na sila lalo pa’t may chemistry naman sila ay sila in real life.

Sa aksyon serye na FPJ’s Ang Probinsyano, lalong nagkaroon ng spark ang tambalan nila sa telesyon na akala ng mga fans ay sila in real life. Kumbaga, naitawid nila na sila off-camera. Pero ang totoo, hindi.

Paniwala ng dalaga, hindi man sila totoong may relasyon, ang eksena nila ni Nash ay may kilig sa mga manonood.

Pero ang dalaga, hindi rin alam kung bakit hindi natuluyan na naging sila.

Pero may rebelasyon ang dalaga tungkol kay Nash: “Sobrang boyfriend material yan si Nash pero sa tingin ko, totoo yung pinagtagpo, pero hindi tinadhana,” paliwanag niya sa interbyu ni Kuya Boy Abunda sa nightly show niya sa Kapamilya Network na Tonight with Boy Abunda.

Hindi man sila nagkatuluyan ni Nash (at may girlfriend na ito sa katauhan ng Kapuso Star na si Mika dela Cruz, younger sister ni Angelika): ”Mas okay na best friend kami kasi yun hindi talaga yun magbe-break.”

Aminado ang binata na committed siya kay Mika. Aprub naman ito kay Sharlene at walang selos factor kay Nash kahit magkasama sila sa pelikula at sa television show.

Para kay Sharlene, hindi man sila nagkatuluyan ng binata ay happy siya.

“Sobrang boto ako para kay Mika, kung saan mape-feel ni Nash na puso niya nagpa-flutter. Nakikita ko si Nash na masayang-masayang siya dun, “ pagwawakas ng dalaga.

Reyted K

By RK Villacorta