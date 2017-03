Murang pabahay sa Caloocan

SA ABOT-KAYANG halaga, magkakabahay ka na sa Caloocan City, ito’y matapos ihayag ni Mayor Oscar Malapitan na nanatili ang Lungsod ng Caloocan bilang undisputed leader sa abot-kayang pabahay sa Metro Manila, matapos na makatanggap ng ulat buhat sa Lamudi, isang global online property platform, na nagbibigay ang naturang lungsod ng pinakamababang presyo ng mga ari-arian.

Ayon kay Malapitan, na ang mga mamimili na naghahanap ng bahay sa Metro Manila, kailangang tumingin muna sa Caloocan dahil nagbibigay ito ng pinakamababang halaga at kombinyente para sa kanilang pagbiyahe saan man sila pumunta.

Base sa ulat ng Lamudi, nangunguna ang Caloocan sa ibang lungsod sa Metro Manila kung saan ang median house price sa lungsod ay nasa P787,750 at mahigit 50 porsiyento ng bahay na ibinebenta nagkakahalaga ng P1 milyon o mababa pa.

Idinagdag pa ni Oca na ang Caloocan ang pinakapayapang lugar sa Metro Manila simula pa nitong 2014, mayroon din itong pinakabababang bilang ng krimen sa bansa kung saan may 100,000 populasyon.

“Therefore, it is true when people say that Caloocan is the home of Metro Manila workers, particularly those serving in businesses in Quezon City, Manila, and Makati,” dagdag ni Malapitan.

“This is good news for Caloocan as we expect an upsurge in property development, because of cheap acquisition cost of land, a business-friendly local government, peaceful community, and an abundant supply of skilled labor force,” wika ni Mayor Malapitan.

(MARY H. SAPICO)