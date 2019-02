MUNTIK-MUNTIKAN NA…Xian Lim, tinutukan ng kutsilyo

BIG THING ang bullying. Sa Pilipinas, ngayon na lang yata napagtuunan ng pansin ang pambu-bully ng isang Ateneo de Manila University student na naging viral online.

Maging ang aktor na si Xian Lim ay ngayon lang nag-open up na minsan in his childhood ay naging biktima din siya ng pambu-bully.

Inamin ng aktor : “Dumaan ako sa point na yung incident, parehong-pareho. Yung kasama ko, pinapahalik sa akin ang sapatos. Sa akin, ginawa ko. Natatakot kasi ako. Nakita niyo naman sa picture ko, mukha akong kabully-bully, mukhang walang kaibigan. Siguro yun din ang reason kung bakit meron lang akong small circle (of friends), natatakot ako dahil sa naging experience ko.”

Minsan, natutukan din si Xian ng kutsilyo noon, pero ang nanutok sa kanya nakakulong na daw.

“May pagkakataon na natutukan pa ko ng kutsilyo,” kuwento niya during the media launch ng pelikula niya na “Hanggang Kailan?” with Louise delos Reyes na palabas na sa darating na Wednesday, February 6.

Pero yong nang bully sa aktor noon, ang balita ni Xian ay nabaril at namatay na.

May suggestion ang aktor sa mga biktima ng pambu-bully. “They have to really speak up. Kasi ako, sa nanay ko nung sinabi ko, sabi niya, nangyari pala sa ‘yo ‘yan. Hindi ko sinabi sa kanya kasi, magwo-worry siya. Single parent kasi siya.”

Mayroon reason si Xi (palayaw ni Xian sa showbiz) kung bakit sa kanyang social media account ay ipinost at shinare niya ang kanyang karanasan on bullying.

“I felt the need na mag-post lang and maybe it can help. Marami nga ang nag-message. I just encourage people to just speak up and don’t be scared.”

Sa hindi nakakaalam, noong kabataan ng aktor, chubby siya na sa tipo niya ay pwedeng-pwede maging biktima ng pambu-bully ng mga ka-edad niya.

Now, ibang-iba na si Xian. Tall, brusko, guwapo at super hunk na kabaliktaran sa itsura niya noong kabataan niya.

Sa ngayon, Xian is busy promoting his movie with Louise delos Reyes na produced by Viva Films, BluArt Production at ang bagong tatag na XL8 Production na pinamumunuan ng aktor.

Reyted K

By RK Villacorta