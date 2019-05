MOVING ON: Zanjoe Marudo, happy na sa kapalit ni Bea Alonzo

TATAHI-TAHIMIK man si Zanjoe Marudo pero hindi alam ng marami, in love ang hunk star.

Mula nang mag-split sila ni Bea Alonzo (for reasons na hindi nakarating sa media at sa mga fans ng dalawa,) at after magliwaliw mag-isa to mend a broken heart sa Europe ang binata, hindi man agad na nagdeklara na may “love” na muli siya ay super happy sa current status ng lovelife niya.

Yes, at first ay na-tsismis siya sa isang napaka-gandang model-surfer na tubong Siargao Island in Surigao na nagsimula lang sa mga tsismis online na sa unang pagkakataon, nakumpirma ang pangalan ng dalaga na siya si Josie Prendegrast na love ni Zanjoe.

If I’m not mistaken, sa kaarawan ni Josie last year (or almost 2 years ago) ay naki-birthday party pa si Zanjoe sa Siargao. Dahil kay Josie, napapagkita on a regular basis ang binata sa Siargao at dahil sa dalaga, natuto na rin si Z (palayaw ng binata) na mag-surfing para kapag nasa isla siya ay nakakasabay siya sa hilig ng dalaga.

Balita namin, recently ay may plano si Z na magpatayo ng kanyang sariling beach house sa Siargao para on the side ay gagawin din niya na boutique hotel tulad sa negosyo na pinasok din ni Jasmine Curtis-Smith na nakisosyo sa boyfie na si Jeff Ortega sa La Union.

Si Josie, kapag nasa Manila ay kasa-kasama niya sa pagti-chill ang binata at mga TV directors na mga kaibigan ni Z.

Reyted K

By RK Villacorta