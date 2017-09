Movie ni Kristel Moreno, ipoprodyus ng suitor – Eddie Littlefield

BIG SUCCESS ANG first solo show ni Kristel Moreno sa Library, Malate last Friday, September 4, with special guest stars Wendy Valdez, Dino Imperial and Joseph Bitangcol. Grabe to-the-max, to-the-highest level ang performance niya nang gabing ‘yun. Produced by Legalas Production (Romeo ‘Don” Lerit, Jr.) na napapabalitang boyfriend raw ngayon ng dalaga.

Hataw kung hataw sa dance floor itong si Kristel, bigay todo talaga! Mapanukso ang ilang dance number ng dalaga with her sexy outfit na lalong nagpatingkad sa mapanukso nitong kagandahan. Nandu’n din ang mag-asawang Vandolph at Jenny at mga pinsan nito to support her.

Happy si Don sa naging resulta ng show ni Kristel, box-office hit! Inihahanda na ang launching movie niya na ididirek ni Joey Romero under Legalas Production na pagaari ni Don. Nang gabing ‘yung kapansin-pansin ang pagiging sweet sa isa’t isa nina Don at Kristel. May understanding na kaya ang dalawa?

“Nanliligaw pa lang po, humingi muna siya ng permiso kay Mama kung puwede siyang umakyat ng ligaw sa akin. Pumayag naman si Mama dahil binata naman po si Don at malinis ang intensiyon niya sa akin. Mabait, maasikaso, napaka-gentleman, napaka-down to earth, walang ka ere-ere sa katawan at mahusay makisama sa mga tao.

“‘Yun ang mga katangian agad kong nakita sa kanya. Right now, we enjoy each other’s company, madalas siyang bumibisita sa bahay, kung minsan nagdi-dinner kami sa labas with friends,” simpleng sagot ni Kristel.

Nang unang makilala ni Don si Kristel agad nitong inalok ng show at pelikula, hindi naman nagdalawang isip ang pamangkin ni Alma Moreno na natanggapin ang offer. Na-starstruck agad ang producer/businessman sa angking ganda nito.

“Nakita ko kay Kristel na puwede siyang maging big star if given a chance. Maganda, marunong umarte at determinado sa kanyang propesyon bilang artista. I know she can make it to the top, right project lang ang kailangan and I’m willing to support her all the way. Hindi ko ginagawa ito dahil may personal feeling ako sa kanya, ginagawa ko ito dahil naniniwala ako sa kakayahan niya as an actress,”seryosong sabi ni Don.

Masuwerte si Don kung sakaling maging sila ni Kristel. “Oo naman, hindi naman ako nagmamadali, seryoso ang pangliligaw ko sa kanya. Enjoy lang namin ‘yung friendship na mayroon kami. Pinakilala ko na siya sa family ko at okey naman sila kay Kristel. Happy naman ako sa takbo ng relationship namin as friends, walang hassle. Kilala na rin niya ‘yung circle of friends ko,” turan pa niya.

Kita naman sa aura ni Kristel na masaya’t maligaya siya ngayon sa takbo ng kanyang lovelife at showbiz career. Si Don na kaya ang lalaking itinakda para niya ibigan at mahalin? “It’s to early to tell, masyado pang maaga, nag-uumpisa palang kami makilala ang isa’t isa as friends. Ayaw kong bigyan ng malisya ‘yung pagiging close namin. Mararamdaman ko naman kung ito na ‘yung guy for me, time will tell,” paliwanag ni Kristel na may kakaibang glow sa kanyang mga mata.

AYAW Paawat!

by Eddie Littlefield