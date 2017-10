A MOTHER’S CRY! “Ibibigay ko ang buhay ko, mabuhay lamang si Isa” – Mommy Gwapa

LILIPAD papuntang Doha, Qatar ang nanay ni Isabel Granada na si Mommy Gwapa para personal na tingnan ang kalagayan ng anakna ngayon ay nasa coma stage dahil sa cardiac arrest.

Kasama ni Mommy Gwapa na pupunta sa Qatar ang ex-husband ni Isabel na si Jericho Aguas (a.k.a. Geryk Genasky) at ang 14-year-old son nila na si Hubert Thomas Jericho.

Humihikbing pahayag ni Mommy Guwapa, “Ibibigay ko ang buhay ko mabuhay lamang si Isa. Ipinagdadasal ko sa Diyos na kunin na niya ako kapalit ng buhay ng anak ko. Matanda na ako.”

Birthday wish ng butihing ina ni Isabel na kabi-birthday lang nung Oct. 26 na magising na ang anak.

“Pinakamagandang regalo na matatanggap ko ay ang paggising ng anak ko,” sabi pa niya.

“Sabi nila kasi, kapag narinig siguro ni Isa ang boses ko, baka mas lalo siyang madaling gumising, kaya pupunta ako at kakausapin ko siya.

“Sana, gumising na siya… Hindi ko ito kaya. Kailangan ko ang anak ko. Kailangan siyang mabuhay, ibibigay ko ang buhay ko, mabuhay lamang siya,” humihikbi pa niyang pahayag.

Nagpapasalamat naman ang ina ni Isabel sa patuloy na nagdarasal para gumaling ang kaisa-isang anak. Bumubuhos din sa social media ang pagdarasal para kay Isa na may mga hashtag na #Let’s pray for Isa, #Laban Isa, #Prayers for Isabel Granada at #Pray for Isa.

La Boka

by Leo Bukas