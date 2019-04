MOTHER-DAUGHTER BONDING: Iwa Moto at anak na si Mimi, nagbonding over make-up!

NAAALALA NIYO PA ba ang controversial Filipina-Japanese Starstruck graduate na si Iwa Moto? Hindi na siya palagi napapanood sa TV o movies (hindi kami sure kung completely ay nilayasan na niya ang showbiz) pero para maaliw ang sarili ay nag-umpisa na rin ito ng sarili niyang YouTube channel.

Mahilig sa make-ups and beauty routines ang former actress at pinaka-paborito namin ngayon ang latest video niya featuring her daughter Mimi (anak nila ni Pampi Lacson) na mukhang namana rin sa mommy ang pagiging kikay.