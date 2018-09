Monsour del Rosario, napabalik sa showbiz dahil kay Martial Arts expert Ian Ignacio

BATA PA LANG, alaga na pala ng taekwondo expert turned actor na si Monsour del Rosario ang isa din martial arts expert na si Ian Ignacio na ilo-launch ang career sa Philippine market via an action-packed film Trigonal na nasa direksyon ng isa din international martial arts expert na si Vincent Soberano.

Yes, ipapamalas ng mga experts sa Taekwondo ang galing nila sa Korean martial arts.

Noon pa man ay gusto na ni Ian ang mag-showbiz kaya nang magkaroon ng pagkakataon na siya ang magiging bida sa pelikulang Trigonal, masaya si Ian dahil maipapakita niya sa pelikula ang iba’t ibang martial arts expertise niya sa kanyang mga kababayan.

Sa katunayan,Ian is supported by his master Monsour na pumayag na rin bumalik sa pag-arte sa showbiz via this film after almost a decade of absence.

“I assure you all martial arts enthusiast na magugustuhann ninyo ang pelikula at mapapa-bilib kayo kay Ian,” sabi ni Congressman Monsour na isang lingkod bayan ngayon ng lunsod ng Makati.

Kasama din sa pelikula sina Rhian Ramos, Epy Quizon at Christian Vasquez at showing na on September 26 and produced by Cinefinio Film Studios, RSVP Film, and PIAYA and released by Viva Films.

Reyted K

By RK Villacorta