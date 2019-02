Monsour del Rosario, may mungkahi sa nakakaalarmang pagbagsak ng Pelikulang Pilipino

DOWN NA DOWN ang industriya ng pelikula Pilipino sa kasalukuyan sa kabila man ng mga magagandang locally-produced films na palabas ngayon para ma-appreciate ng moviegoers. Apektado ang box-office result ng mga pelikulang ito tulad sa ipinahayag ni Direk Erik Matti recently sa isang panayam.

May mungkahi si incumbent congressman at dating aktor na ngayon ay isang public servant sa Makati City na si Monsour del Rosario sa kung ano ang sanhi ng pagbagsak ng Local Film Industry.

Ang punto ng dating aktor: “Naaalala ko nun, siguro 18 years ago, nagstart na bumagsak ang film industry – Una, dahil na rin sa piracy. ‘Yung ilan sa ating mga kababayan, syempre sa halip na manood sa sinehan, bibili na lang sila ng DVD sa mas murang halaga at paulit-ulit pa nilang mapapanuod. Kaya mo rin sila masisi.”

Pagpapatuloy pa ni Monsour: “Mataas talaga ang taxes na binabayaran ng mga producers. So imagine mo, mag-invest ka sa isang pelikula tapos ‘di ka rin sure if maghi-hit. So bumabagsak ang kalidad ng mga pelikula. Dati uso pa yung mga action films pero ngayon wala nang gustong magproduce gaano kasi mahal— mahal ang magpasabog, mahal magpasara ng kalsada, mahal ang bala at mahal din magbayad ang mga stuntman, kaya nawala na rin ang mga aksyon films. Kaya ngayon halos pare-parehas na lang palabas – puro love-story, drama, comedy. Wala nang variation. ‘Di mo masisi ang mga tao kung maghanap sila ng kakaiba.”

Dagdag pa niya: “Halos na-monopolize na ng mga malls ang pagpapalabas ng mga sine. Dati may maliliit na independent movie houses. Halimbawa – dito sa isang sinehan puro mga drama, dito naman sa isa, puro mga aksyon o komedy.”

Paliwanag pa ng dating aktor na maraming mga artista ang masyadong mataas magpresyo. Ito naman ang kanyang advice: “Kailangan talagang gumawa ng paraan upang solusyunan ang mga problema na ito. Bilang mambabatas, syempre may mga priority tayo – unang-una para sa ating mga nasasakupan, pero tinitingnan din natin kung anong pwede nating maitulong para ibalik ang sigla ng local film industry.”

Sa ngayon, Monsour is running for a local seat as Vice Mayor of Makati.

Recently, after so long ay nag-balik showbiz ang dating action star with an action film about mixed martial arts.

Reyted K

By RK Villacorta