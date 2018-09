Monsour del Rosario, friends pa rin sa ex-GFs na sina Dawn Zulueta at Agot Isidro

EX-GIRLFRIEND ni Monsour del Rosario sina Dawn Zulueta at Agot Isidro. Pero ayon kay Monsour, pagkatapos ng relasyon niya sa dalawa, na-maintain niya ang friendship dito.

“Wala kaming problema ni Dawn . Two years din kami. Si Agot (Isidro) ang five years (na karelasyon),” patuloy niyang kuwento.

“Yeah, wala akong problema kay Agot. Ang mga kapatid ni Agot, sila ang mas madalas kong ka-chat. Tuwing birthday ni Agot, gini-greet ko siya ng happy birthday.

“Si Dawn, ganun din. Wala naman akong kwan, eh. Hindi naman kami nagka-onsehan.”

Happy rin daw siya na para kay Agot na naka-move on na ito sa separation sa asawa.

“Hindi kami nag-uusap, hindi kami nagkikita, eh. Happy lang ako na nag-move on siya sa buhay niya after ma-separate siya sa asawa niya,” sambit pa niya.

Eh, anong reaksyon niya na may mga kumukumbinsi kay Agot na tumakbo sa Senado under Liberal Party?

“Okay lang,” nakangiti niyang reaksyon. “But knowing Agot, I don’t think she will accept coz I know, she doesn’t like politics of I know of her ha, 20 years ago nung kami pa,” hirit pa ni Monsour.

Samantala, si Agot ay very vocal sa pagiging anti-Duterte samantalang si Monsour ay avid supporter naman ng pangulo.

Balik-pelikula rin si Monsour sa The Trigonal na pinagbibidahan ni Ian Ignacio. Palabas na ang pelikula sa Sept. 26.

La Boka

by Leo Bukas