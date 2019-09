Miting nina Coco Martin at Mayor Isko Moreno ‘di raw para sa ‘Ang Probinsyano’

MATUNOG ang balita na magiging bahagi na ng FPJ’s Ang Probinsyano si Manila Mayor Isko Moreno pagkatapos lumabas ng photo nilang dalawa na magkasama. Pero tila wala pa namang kumpirmasyon ang Dreamscape Entertainment tungkol dito.

Ayon sa aming source, iba ng pinag-usapan nina Isko at Coco nung magkaharap sila. Hindi raw ito tungkol sa pagpasok ng mayor sa Ang Probinsyano. Mas may posibilidad pa nga raw na isang pelikula ang pagsasamahan nilang dalawa kesa sa ongoing teleserye ng ABS-CBN.

Ani Coco “Ay! Idolo ko ‘yun eh. Surprise kung bakit kami nagkita. Pero ako talaga ang sumadya sa kanya and humingi ako ng appointment, kasi matagal ko na siya nakasama sa isang teleserye and nakipag-appointment ako sa kanya and may pinag-usapan kami.”

Marami naman ang na-excite sa idea nang pagpasok ni Mayor Isko, if ever nga, sa Ang Probinsyano. Isa si Isko sa actor-politician na hinahangaan ngayon sa Pilipinas dahil sa ipinakita niyang gilas na linisin ang Maynia partikular na ang Divisoria na kanyang nasasakupan.

Wala pang pahayag si Isko kung ano ang kanilang napag-usapan ni Coco. Let’s just wait and see na lang. Pero in fairness ha, totoong kaabang-abang kung anuman ito.