Miss International Kylie Verzosa, pasok na rin sa ‘Ang Panday’ ni Coco

DALAWA NA ang leading lady ni Coco Martin sa pelikulang Ang Panday na entry niya sa 2017 Metro Manila Film Festival on Dec. 25.

Bukod kay Binibining Pilipinas International 2017 Mariel de Leon kasama na rin sa cast ng Ang Panday si 2016 Miss International Kylie Verzosa.

Ito ang kauna-unahang acting assignment ng dalawang beauty queen na parehong mai-involve sa karakter ni Coco as Flavio sa pelikula.

Unang pagsasama pa lamang ni Kylie at ni Coco sa isang eksena ay humanga na ang beauty queen sa aktor dahil sa galing nitong mag-direk sa Ang Panday.

Aniya, “Coco is amazing. He knew what he wanted right away and what to tell you. It’s difficult to transform from actor to director. Coco ang galing niyo po.

Ayon pa sa kanya, isang malaking karangalan ang mapabilang sa engrandeng produksyon ng Ang Panday at maidirk ni Coco sa unang pagkakataon.

“I’m so happy, so thankful, and honored to be part of Ang Panday,” sambit pa ng beauty queen.

Samantala, nasa Japan ngayon si Mariel to compete for the Miss International pageant. Nando’n din si Kylie para naman ipasa ang kanyang crown sa bagong successor.

La Boka

by Leo Bukas