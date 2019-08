‘Mina-Anud’ stars Dennis Trillo at Jerald Napoles, may kuwento rin tungkol sa “ghosting”

HINDI nakaligtas ang mga bida ng pelikulang Mina-Anud na sina Dennis Trillo at Jerald Napoles na tanungin about ghosting na popular term ngayon sa showbiz dahil sa hiwalayang Bea Alonzo at Gerald Anderson.

Hindi pala alam ni Dennis kung ano ang kahulugan ng ghosting. Kinailangan pang ipinaliwanag ito sa kanya ni Jerald. And after niyang maintindihan, inamin ng aktor na hindi pa raw niya ito ginawa at hindi pa rin daw nangyari sa kanya.

Paliwanag niya, “Hindi po. Apparently, may ebidensiya naman po na hindi ko siya na-ghosting. Pero siguro po, nagawa ko ‘yun dati, nun’g kapusukan ng mga kabataan. Hindi ri natin masasabi. Hindi rin naman po ako nagmamalinis, wala naman po sa hitsura ko.

Samantala, ang Mina-Anud ay nanalong Basecamp Colour Prize for being one of the two projects pitched at Singapore’s Southeast Asia Film Financing Forum in 2017.

The movie was also selected as the official Closing Film sa prestigious Cinemalaya 2019 Film Festival on August 10 at magkakaroon ng nationwide release sa mga sinehan on August 21.