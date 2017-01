Miho Nishida at Tommy Esguerra, kabado sa reaksiyon ng fans sa kanilang torrid kissing scene

Ngarag sina Miho Mishida at Tommyn Esguerra nitong mga nagdaang lingo dahil sa preparation para sa first movie nilang “Foolish Love” na nagkaroon ng premiere showing Tuesday night, January 24, na palabas na ngayon sa mga sinehan nationwide.

Yes, kabado ang dalawa sa magiging reaction ng kanilang ng fans at taga-suporta kung papaano sila tatanggapin ng mga ito, lalo pa’t sa unang salang nila sa pelikula, sumabak agad sila sa isang kissing scene na hindi lang smack or kiss sa cheek or light kiss sa lips. Sa movie ni Direk Joel Lamangan, nagkaroon ng torrid kissing scene ang dalawa.

Excited si Miho sa magiging reakisyon ng fans nila sa mga eksena nila sa pelikula. I’m sure, sa eksenang kissing scene ng dalawa na masisilayan kanilang fans at supporters, sigurado ako na aalingawngaw ang hiyawan at tilian sa loob ng sinehan.

Sa kabisihan ng dalawa, nakaligtaan nila ang selebrasyon para sa kanilang “monthsary” na from the past months, regular nilang isine-celebrate ito. Ganu’n sila ka-sweet sa isa’t isa. Lalo na si Tommy na panay ang hawak sa kamay ng kasintahang si Miho.

Pero may pangako si Tommy na ise-celebrate nila ni Miho ang kanilang monthsary after ng mga kaliwa’t kanan nilang promotion schedule para sa “Foolish Love”.

“Got no time but I promised her (Miho) that we will celebrate. But it’s gonna happen. Will gonna make the most out of it,” panigurado ng binata.

Alam ko na kikiligin ang fans nina Miho at Tommy sa pelikula. Kasama sa “Foolish Love” sina Jake Cuenca at Angeline Quinto sa unang romcom na pelikula sa 2017 mula sa Regal Films.

Reyted K

By RK VillaCorta