Miho Nishida at Tommy Esguerra, hindi isyu ang kissing scene sa pelikula

Mabuti na lang at okey lang sa magkarelasyon na sina Miho Nishida at Tommy Esguerra na may kissing scene sila sa pelikulang “Foolish Love” ng Regal Films. Sa totoong buhay kasi, magkarelasyon naman sila kaya hindi isyu na kailangan pang magpaalam ni Miho kay Tommy kung sakaling iba ang leading man niya o makahahalikan.

Kung titingnan mo ang dalawa, sweet sila. Bagay sila. Mukhang love na love nila ang isa’t isa, reason kung bakit sa first movie nila, madali para kay Direk Joel Lamangan na idirek ang dalawa.

“Hindi sila maarte. Hindi sila tulad ng ibang artista na kissing scene lang ay malaki na ang issue sa kanila,” sabi ni Direk.

Kung si Miho ang tatanungin mo. “Mabuti na lang po na si Tommy ang first kissing scene ko sa movie. Hindi ako naasiwa.”

Walang stress kay Direk Joel nang kunan niya ang eksena ng dalawa. “Very cooperative sila. ‘Yan ang gusto ko sa mga artista.”

Si Angeline (Quinto), hindi naging isyu sa kanya ang torrid kissing scene nila ni Jake. Ipinaliwanag ko ‘yong scene nila na pumayag naman si Angeline,” sabi pa ni Direk Joel.

Say ni Miho, “Dahil mas kumportable kami sa isa’t isa, mas naging madali sa amin iyong mga ginawa namin sa pelikula as lovers at sa kissing scene.

Sina Miho at Tommy, cool na cool lang. Chill lang, ‘ika nga, bago kunan ang kissing scene nila. Ang ipinag-iba nga lang siguro sa dating halikan nila in real life as magkarelasyon ay may nakatutok na kamera at may ilang tao na part ng produksyon na nakamasid.

Ang basa nga ng marami, perfect partner ang dalawa na sa sampu-samperang love teams ngayon sa showbiz, bago man sila on-screen ay mahaba pa ang lalakbayin nila as a partners off-screen.

Bagay sila. Ito ang love team na dapat i-push at suportahan. Tama ba, Jovan dela Cruz?

Reyted K

By RK VillaCorta