Miho Mishida, bumigay kay Tommy Esguerra sa kanilang first movie

Ipalalabas na sa Wednesday ang first movie nina Miho Mishida at Tommy Esguerra na “Foolish Love” from Regal Films. Kaya nga rito pelikula, hindi na nag-inarte at bumigay si Miho kay Tommy sa kissing scene nila, na isa sa mga hinihinging eksena ni Direk Joel Lamangan sa dalawa.

“Okey lang po ‘yun sa amin na gawin ‘yong kissing scene (kahit torrid) dahil kami namang dalawa. Kung hindi po si Tommy ang makaki-kissing scene ko, ‘di ko rin po alam kung magagawa ko po ‘yun o papayagan ako ni Tommy,” sabi ng dalaga.

Kung sa bagay, matured na sila pareho ni Tommy. Hindi na rin bago ‘to sa kanilang dalawa. It’s like kissing in real life sa harap nga lang ng kamera.

Matapos ang kanilang exposure sa Pinoy Big Brother last year, una nil

ang itong experience na umarte sa pelikula. They play as “lovers” sa romcom ni Direk Joel Lamangan na pinagbibidahan din nina Angeline Quinto at Jake Cuenca.

“Sana po magustuhan ng manonood ang movie namin ni Ate Angeline,” sabi ng dalaga na ang love team nila ni Tommy, hindi matatawaran sa dami ng followers.

By RK VillaCorta