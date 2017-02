Michael, matapos mag-show sa Qatar, balik-Music Box sa Feb. 12

Kumusta na kaya si Michael Pangilinan? The last time na may naisulat kami sa kanya ay noong magkaroon siya ng free concert sa Rajah Sulayman Park sa Manila noong kaarawan niya. Espesyal ‘yun dahil sa unang pagkakaton ay naka-duet niya ang dating Pangulong Joseph “Erap” Estrada na ngayon ay mayor ng Maynila.

Pero ngayong Araw ng mga Puso, may kaganapan kaya para sa “Bagong Kilabot ng mga Kolehiyala” habang kaliwa’t kanan ang live shows and concerts ngayong Valentine’s Day?

Pero mas mauuna yata sa schedule ang anak-anakan naming si Michael dahil may ganap siya this coming Sunday, February 12, para sa kanyang intimate pre-Valentine show na “Michael Pangilinan by Special Request” na gagawin sa Music Box (Timog Avenue near the corner of Quezon Avenue sa Quezon City), kung saan special guest niya ang rumored girlfriend na si Garie Concepcion, ang singers na sina Kiel Alo at Ezekiel, at ang stand-up comedienne na si Boobsie Wonderland.

Yes, parang show and advance Valentine date na rin nila ito ni Garie na kahit sabihin na sila ay romantically committed sa isa’t isa, ang relasyon nila ay hindi nakaaapekto sa mga career nilang dalawa.

Si Garie, always nasa background lang kung makikita mo ang presence niya sa shows and events ng boyfie. Hindi umaagaw ng eksena, lalo pa’t ang imahe ng kanyang boyfriend ay “pantasya” pa rin ng girls at bekis which is a very good sign na walang insecurity na nararamdaman ang dalaga.

Anyways, update lang para sa fans ni Michael, recently ay kagagaling lang niya ng Doha, Qatar for a show last January 26 sa. Last weekend naman ay super hectic ang schedule niya dahil naging guest siya para sa isang fund-raising show sa Payao, Binalbagan in Negros Occidental for the repair of St. Blas Parish Convent near Bacolod City (sa pakikipagtulungan ng kaibigangToken Lizares of the City of Smiles), and the following day pagpadating nila ng airport sa Manila, diresto naman siya sa Bani, Pangasinan para sa kanilang Pakwan Festival.

Ewan ko lang kung may panahon pa si Michael magpahinga sa sunud-sunod niyang pagpapaunlak sa mga imbitasyon at shows.

Sa February 25, guest din siya sa isang Music Museum show with Marion Aunor at Edgar Allan Guzman na project ni Direk Joven Tan na composer ng awiting “Pare, Mahal Mo Raw Ako”.

With his hectic schedules, nagpapaunlak pa rin si Michael and his manager Jobert Sucaldito ng mga charity shows bilang pasasalamat na rin sa mga magagandang nangyayari sa buhay at career ng singer. Kaya no wonder, more blessings ito para kay Michael and we love him sa mga bagay na ito.