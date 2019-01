GIRL TO GIRL ACTION: Mica Javier at Mara Lopez, tinodo ang halikan at romansa sa ‘Hush’

Mara Lopez and Mica Javier in ‘Hush’

TILA nagiging mapangahas ang IWANT Originals ng IWantTV ng ABS-CBN na mas nagfofocus sa pagprodyus ng uncensored movies and series sa kanilang digital platform. With the aim of being the Philippines’ version of Netflix, malaki ang potential nito to rich niche markets.



Isa sa mga series na nailunsad this week ay ang ‘Hush‘. Title pa lang ay intriguing na.



Habang isinusulat namin ito ay may dalawang episodes na na naka-upload sa nasabing website. Ang first episode ay tungkol sa isang babaeng engaged to be married na. Wala na itong gana sa pakikipagtalik sa kanyang fiance at nalaman na lamang nito na isa pala siyang lesbian nang makilala niya ang isang swimwear model na openly gay at gumising sa kanyang tunay na sekswalidad.



May mga eksena sina Mica Javier at Mara Lopez na todo ang kanilang halikan to the point na may love scene pa sila sa taas ng billboard pool. Surely ay hindi ito papasa for mainstream viewing.

Sa second episode na pinamagatang ‘Swingers’ ay tungkol naman sa babaeng hindi masaya sa married life dahil walang gana makipagtalik ang kanyang asawa. Ang naisip nilang solusyon ay ang pagsali sa isang party kung saan makikipagswap sila ng partners with other couples.



Mapapanood ang ‘Hush’ sa iWant.PH tuwing 11PM to 6AM only at may mga bagong episodes sila every Wednesday. Hushhhh… ‘di namin ipagkakalat na manonood kayo! Hek-hek-hek!