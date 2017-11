Mga Lola ng Eat Bulaga, bida na sa pelikulang “Trip Ubusan: The Lolas vs. Zombies”

THE LONG WAIT IS OVER.

Sa wakas, ang hinahanap-hanap-hanap at hinihintay ng mga fans nila ay magkakaroon na ng sakaturapan.

Ang tinutukoy namin ay ang first major film ng mga “lolas” na sina Lola Tinidora ( Jose Manalo), Lola Nidora (Wally Bayola) and Lola Tidora (Paolo Ballesteros) na ilo-launch ng APT Films via the movie Trip Ubusan (The Lolas vs Zombies) na showing na sa darating na November 22.

From the noontime show na Eat Bulaga’s Kalye Serye kung saan ang “Lola” characters ng tatlo ay doon ipinanganak, nakabuo ng sarili nilang cult following sina Joe, Wally at Paolo.

Masang-masa kasi ang approach ng tatlo. Sabihin man ng iba na “jologs” ang pagiging masa ng tatlo sa naturang segment ay nagbuo ng malawak na fans at followers.

Sa katunayan, with the three lolas, nabuo din ang AlDub loveteam nina Alden Richards at Maine Mendoza.

Dati, sina Wally at Jose, mga back-up lang ni Bosing Vic sa mga pelikula niya. Si Paolo naman, with his “Die Beautiful” film, nai-level up as a solo actor.

Pero as mga Lolas, iba ang dating ng tatlo sa mga milyones nila na mga fans.

Ang pelikula na dinirek ni Mark Reyes ay tunay na maglulunsad sa tatlo as an independent actors na pwede mag-level up sa solo-solo nilang mga careers.

Sa comedy film nina Jose, Wally at Paolo, makakasama ng tatlo sina Ryzza Mae Dizon, Angelika dela Cruz at Arthur Solinap.

Goodluck Jose, Wally and Paolo. Laugh trip movie ‘to.

Reyted K

By RK Villacorta